Cursos online para continuar com as atividades

Enquanto a pandemia não termina, e as aulas presenciais continuam suspensas e sem previsão para voltar, alunos de diversos cursos oferecidos pela Prefeitura de São João de Meriti seguem realizando atividades on-line. Por meio da internet, professores e alunos dos cursos de teatro, bateria, instrumentos de corda, de sopro, modelo e manequim, entre outras atividades, têm dado continuação ao cronograma.

"Muitos estão em casa e é possível aproveitar este horário para ler, tirar dúvidas, treinar e interagir, melhorando a capacidade individual de cada um, para que no futuro o trabalho em conjunto seja espetacular", disse a secretária de Cultura e Lazer, Ana Paula Rosa.

As aulas estão sendo ministradas pelo YouTube, através do canal "Cultura São João de Meriti", além do perfil do Centro Cultural no Facebook (@culturamaiss).

A professora Thuainy Campos, que leciona há cerca de quatro anos no teatro do Centro Cultural Meritiense, disse que o desafio tem sido grande porque no palco a interação física e psicológica é muito maior. "Percebemos a necessidade de nos reinventar, passamos a analisar outras peças on-line, discutir sobre as atuações dos atores, treinar a parte vocal e realizar muita troca de experiência".

Aluna de teatro, Cíntia Ester, 19, relatou que ficou muito empolgada com o fato das aulas continuarem, mesmo que virtualmente. "Claro que isso não substitui a aula prática, mas a proposta é muito interessante neste momento".