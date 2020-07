Campanha em prol do comércio local

A Prefeitura de Nilópolis está fazendo uma campanha para incentivar o comércio local. Em meio aos problemas que a pandemia do coronavírus trouxe, os micro e pequenos negócios estão sendo muito afetados e sofrendo grande impacto em suas atividades.

Segundo um estudo realizado pelo Sebrae e a Fundação Getúlio Vargas, em 2017, as micro e pequenas empresas eram responsáveis por mais da metade do emprego formal no país. Índices que evidenciam a necessidade maior de apoio aos comerciantes da região onde você mora.

"Nessa retomada econômica, cada um, dentro das suas possibilidades, pode auxiliar nesse processo com ações simples, ao dar preferência aos produtos e serviços oferecidos em seu próprio bairro. Um exemplo claro é o fato de comprar alimentos, por exemplo, em mini-mercados, açougues, ou itens de papelaria em bazares locais", diz a nota da prefeitura.

Em outro trecho da nota, a prefeitura explica que, ao dar preferência ao comércio da região onde você vive, o ciclo econômico local sofre impactos. "Evita o fechamento e/ou falência da empresa e o consequente aumento da taxa de desemprego, o dinheiro fica no bairro, possibilitando novas oportunidades, diminui o deslocamento pela cidade em tempo de pandemia, mantém a arrecadação de impostos e desenvolve economicamente o município. Além disso, Nilópolis pode deixar de ser uma cidade-dormitório para ser uma cidade de oportunidades e novos recomeços", resume o comunicado.