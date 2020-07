O Grupo Código, de Japeri, está completando 15 anos de existência. Por conta da pandemia de covid-19 e da paralisação das atividades presenciais em sua sede (Espaço Cultural Código), a comemoração será realizada por meio de uma programação virtual desenvolvida especialmente para esse momento.

Duas webséries, que compõem a programação de comemoração de aniversário do grupo teatral, já estão no ar nas redes sociais do grupo. A primeira, chamada de "Dramaturgia", traz vídeos dos atores em contato com textos de seus 11 espetáculos, e a segunda, "Código Adentro", mostra curtas com pesquisas e olhares individuais dos membros.

A partir de agosto, os artistas da companhia apresentarão cenas e oficinas novas. "Estávamos em meio à produção do espetáculo "Muros" com o apoio da FUNARJ, que seria nossa comemoração dos 15 anos nos palcos, mas tivemos de fazer essa parada por conta da pandemia. Revimos todo o nosso planejamento e repensamos o que faríamos. Essa é uma maneira que encontramos de não deixar de comemorar nossa história", conta Juliana França, atriz e coordenadora artística do Grupo Código. Para acompanhar a programação virtual, basta clicar nos links: www.facebook.com/grupocodigo10 e www.instagram.com/grupocodigo.