Novos equipamentos para exames chegam na Baixada Fluminense

As unidades de saúde de Nilópolis, estão recebendo, hoje, oxímetros, aparelhos usados para medir o nível de oxigênio no sangue. O teste é importante, principalmente durante a pandemia.

O equipamento é capaz de detectar até mesmo pequenas mudanças na eficiência com que o oxigênio está sendo transportado para os locais mais distantes do coração, incluindo as pernas e os braços. A medição é rápida, sem dor e precisa, além de auxiliar os profissionais de saúde a decidirem se um paciente precisa ou não de oxigênio extra.

Pessoas com suspeita de coronavírus estão sendo encaminhadas para o Centro de Triagem do município, onde receberão direcionamento para fazer tomografia computadorizada, medicação e exame de sangue.

Saúde de recém-nascidos

Outro município que está ampliando o serviço de saúde é Queimados, que vai ofertar em todas as unidades o Teste do Reflexo Vermelho, também conhecido como 'teste do olhinho'. O exame avalia o reflexo de luz que entra no olho do bebê. Se for apontada alguma alteração, o paciente é encaminhado para exame oftalmológico especializado e poderá tratar no tempo certo para que a visão se desenvolva normalmente.

"O teste permite a identificação de uma série de distúrbios nos olhos, como catarata, glaucoma congênito, inflamações e tumores intraoculares e até mesmo o retinoblastoma, um tipo de câncer raro que afeta o olho por dentro e pode ser fatal", alerta a coordenadora do Programa de Atenção Integral a Saúde da Criança, Sandra Regina.