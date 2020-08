Dicas para alavancar as vendas

Em meio aos enormes problemas financeiros gerados pela pandemia do novo coronavírus, o meio digital surge como possível solução para muita gente. Ciente do avanço da área e da importância dela para o atual momento, o influenciador Rapha Falcão tem usado a internet para ajudar empreendedores. Morador de Duque de Caxias, ele tem feito sucesso nas redes sociais dando dicas para pequenos comerciantes enfrentarem a crise. Só em seu perfil do Instagram (@dicasdigitais) já são mais de 500 mil seguidores. Desde o início das medidas de isolamento social, que afetaram diretamente os comércios locais, o idealizador do "Dicas Digitais" e diretor de comunicação da CONAJE (Confederação Nacional de Jovens Empresários do Brasil) passou a usar sua conta com o intuito de fortalecer os pequenos negócios, ajudando-os a enfrentar a crise. "O primeiro passo foram alguns desafios no Telegram, onde mostramos todos os passos para começar ou seguir vendendo durante a crise. Mais de 7.500 pessoas participaram e várias aplicaram o método com sucesso", ressaltou. Além disso, as consultorias gratuitas também são diariamente postadas em seu Instagram. No seu perfil, pequenos empresários podem acompanhar três dicas por dia e lives de segunda a sexta-feira para se aprofundar no assunto. "Em uma crise desse tamanho, comunicar significa manter-se presente e mostrar-se como empresa socialmente relevante, idônea e responsável. Anunciar e mover estratégias é preciso, estou aqui para ajudar a fazer acontecer", concluiu o influenciador.

CURSOS ONLINE GRATUITOS

O Sebrae Rio e a Fecomercio estão realizando diversos eventos online sobre marketing digital, comportamento do consumidor, além de dicas e soluções para implementar nos segmentos de alimentos, beleza, moda e design/artesanato. A ação visa alavancar vendas nesta retomada do comércio.

"Comprar do comerciante do seu bairro é um grande negócio. Acredito que é possível se adaptar às mudanças e aos novos hábitos de consumo impostos pela pandemia com planejamento e capacitação, além de gerar no consumidor o desejo de comprar dos pequenos negócios", destaca Antonio Melo Alvarenga Neto, diretor-superintendente do Sebrae Rio.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://loja.rj.sebrae.com.br/loja/.

