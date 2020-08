Feira volta a funcionar em Caxias

A Feira Popular da Agricultura Familiar de Duque de Caxias vai retornar suas atividades hoje, das 9h às 15h, após quatro meses de edições suspensas como medida de proteção durante esse período de pandemia do novo coronavírus.

Segundo a prefeitura, a feira será retomada gradativamente, respeitando medidas preventivas, como distanciamento entre as barracas e entre as pessoas, uso de equipamentos de proteção individual e higienização em conformidade com as recomendações definidas pelas autoridades sanitárias para reduzir os riscos de contágio de covid-19.

Quem visitar o local encontrará flores e alimentos cultivados de forma agroecológica, sem venenos, como frutas, verduras, legumes, mel e ovos caipira. Além de conservas, compotas, temperos e doces caseiros

preparados com ingredientes da agricultura familiar. Vale ressaltar que os consumidores devem estar de máscara. A feira fica na Praça Roberto Silveira, s/n, no Centro da cidade.