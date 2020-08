Dia dos Pais com boas perspectivas para o comércio

Apesar do corte de gastos por conta das crises financeira e sanitária provocadas por conta da pandemia de covid-19, o comércio nas vésperas do Dia dos Pais na Baixada promete ser agitado. Os shoppings da região tem focado nas vendas online, sem deixar de oferecer segurança para quem ainda quer fazer compras presenciais. A notícia positiva é o comércio de Nova Iguaçu. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade, Claudio Rosemberg, o município deve registrar aumento de 10% na receita de vendas em comparação ao ano passado. "Nossa previsão gira por volta de um acréscimo de 10% de vendas em relação a 2019. Nesse período de quarentena, tivemos duas datas comemorativas (Dia das Mães e Dia dos Namorados) e, por isso, a gente acredita que esse público que comprou presentes nesses dias contribuirá bastante no Dia dos Pais. Durante quatro meses de quarentena vimos um represamento coletivo, mas, creio que o potencial de consumo do brasileiro vai compensar esse tempo perdido e o lucro ocorrerá", afirmou Rosemberg, otimista com a data de domingo. O otimismo de Rosemberg tem fundamento. Quase 6 milhões de cariocas vão presentear os pais, segundo pesquisa da Fecomércio. O gasto médio, de acordo com o estudo, ficará em torno de R$139. O presidente da CDL de Nova Iguaçu acredita que o setor de eletroeletrônico, junto ao de vestuário e calçados, tende a ser aquele com maior previsão de comercialização para o Dia dos Pais. "Os smartphones, geralmente, costumam ser bem procurados nessa época e com certeza influencia no aumento das vendas. Roupas e tênis, objetos mais relacionados ao cotidiano, também." O consumidor que procurar algum presente em cima da hora, no próprio domingo, encontrará os estabelecimentos abertos no calçadão de Nova Iguaçu, de 9h às 13h. "As lojas estão em processo de operação normalizado, sempre tomando os cuidados sanitários básicos e deixando claro a necessidade do uso de máscaras e álcool em gel", garante Rosemberg. Shoppings da região A expectativa do Shopping Nova Iguaçu é positiva para a data. Dentre os itens mais buscados estão roupas, seguida de calçados, itens eletrônicos e de informática, perfumes e celulares. O Caxias Shopping tem reforçado as medidas de segurança e garante estar pronto para receber os clientes. "Temos dispensers de álcool gel, controle de uso de máscaras etc. Estamos atentos e seguindo a risca todos os protocolos de segurança" afirma Michelle Coutinho, gerente de marketing. Já o Outlet Premium, na Rodovia Washington Luiz, em Caxias, resolveu investir nas promoções para alavancar as vendas. Os descontos podem chegar a até 60%, em marcas nacionais e internacionais.

Vendas online

Apesar dos shoppings terem reaberto e dos cuidados nos espaços para garantir as normas de higiene exigidas neste período, muitos empreendimentos continuam investindo na venda online.

O Shopping Nova Iguaçu adotou o Locker, além do drive thru e delivery. Por meio do site do shopping o consumidor entra em contato diretamente com uma das lojas cadastradas no serviço, efetuar a compra via WhatsApp ou loja virtual. Pra fazer a retirada, basta usar o QR Code disponibilizado pela marca para destrancar a gaveta e ter acesso à própria compra em até 72 horas, sem a necessidade de qualquer contato pessoal.

"Esse serviço faz parte da estratégia de transformar os shoppings em plataformas de venda multicanais para encurtar a distância entre o mundo físico e virtual em uma nova era de consumo", garante Diego Marcondes, head de Marketing da Ancar Ivanhoe.

O Caxias Shopping e o Shopping Grande Rio, que fica em São João de Meriti, também apostam nos canais de venda online, via WhatsApp, delivery, e-commerce e drive-thru das lojas, com a opção de fazer a retirada do produto no shopping ou receber em casa.

