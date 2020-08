Se por um lado o número de animais abandonados durante a pandemia cresceu, do outro, o número de pessoas que se interessam em proteger os animais, também. Uma delas é o funcionário público Rodolfo Maya, morador de Nova Iguaçu, que ajudou a resgatar uma cadela - batizada com o nome Esperança.

Há alguns dias, Rodolfo recebeu uma denúncia de que uma cadela estava sendo vítima de maus-tratos, além da falta de cuidados e zelo com diversos gatos. Através de um vídeo, ele verificou que cadela estava com lesões no corpo então, imediatamente fez contato com a Subsecretaria de Proteção e Bem Estar Animal, órgão do governo estadual, para informar o ocorrido. Foi aí que a história de Esperança começou a tomar um novo rumo, com um final feliz. Ela foi resgatada, passou por tratamento com técnicos da Subsecretaria de Proteção e Bem Estar Animal (Supan).

"Foi desencadeada uma ação e conseguimos salvar a cadela. Agradeço demais a toda equipe. Precisamos conscientizar as pessoas para que não maltratem os animais. Não tem como criar, doe para alguém. Isso é um ato de amor", justificou Rodolfo.

A equipe chegou ao local com técnicos da Supan (incluindo uma veterinária) e policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e verificaram que a cadela e diversos gatos viviam em condições inadequadas. O dono dos bichos recebeu orientações e foi responsabilizado pelo ato de abandono dos animais.

Esperança foi conduzida para um lar temporário, onde receberá todos os cuidados necessários para que seja curada das lesões. "No local ela terá medicamentos, ração e vacinas, até que esteja em condições físicas para uma posterior adoção", finalizou Rodolfo.