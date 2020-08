Novidades por tempo limitado na rede Outback

Em época de retomada, o Outback Steakhouse acaba de anunciar a volta de grandes sucessos em seu cardápio. Intitulada de 'Back to Outback', a campanha, que terá início amanhã, marca o retorno de três pratos que ficarão disponíveis por tempo limitado: o Royal Cheese Ribs (R$ 89,90), costela desossada, crocante e empanada, com recheio de queijo e coberta com um mix de queijos, molho cheese ranch e pedaços de bacon; o Ribs Burguer (R$ 44,90), combinação de costela desfiada no recheio, coberta por queijos gratinados e as famosas pétalas de Bloomin' Onion; e o Thunder Trio (R$ 39,90), combinação inédita que reúne as três sobremesas com brownies em versão mini.

Tanto a costela quanto o burguer estarão disponíveis nos restaurantes e no delivery, via aplicativo iFood, parceiro oficial da marca. A sobremesa é a única opção que só poderá ser degustada nos restaurantes físicos. Vale ressaltar que o Royal Cheese Ribs foi sucesso absoluto da campanha All Stars em 2019, sendo responsável por 62% do total de pedidos da ação. A costela foi a grande estrela das redes sociais, afinal, durante o período da ativação, 30% das menções nas mídias sociais eram sobre ela.

Já o Ribs Burguer, que chamou a atenção na campanha Festival Ribs em 2017 e 2018, fez tanto sucesso que chegou a representar 34% dos pedidos da categoria inteira de burgers no menu da marca no período em que esteve disponível. Servido no exclusivo pão de hambúrguer australiano, ainda tem maionese da casa e é acompanhado de fritas.

SOBREMESA INÉDITA

Holofotes no Thunder Trio, novidade que celebra a volta do sabor do Hazelnut Thunder, tradicional brownie recheado de creme de avelã, servido com sorvete de creme, calda, chantilly e raspas de chocolate. O toque especial é a mini manga de confeiteiro recheada de creme de avelã. Com ele, vêm Chocolate Thunder from Down Under, brownie de chocolate, sorvete de baunilha, chantilly, calda e raspas de chocolate, além do Havanna Thunder, brownie de doce de leite, sorvete, chantilly e crumble de biscoito, coberto com calda de doce de leite Havanna.