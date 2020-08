A empresa do setor petroquímico, Braskem está realizando doações de agasalhos, em Duque de Caxias. A companhia promoveu a Campanha do Agasalho 2020, como parte de seu Programa de Voluntariado, com o engajamento de seus funcionários para arrecadarem peças sem uso, como, cobertores, casacos e conjuntos de moletom e destiná-las a instituições do município. Os itens estão sendo entregues ao logo deste mês e a empresa aumentou em três vezes o volume total arrecadado.

A ação foi realizada inteiramente de forma online, permitindo que pessoas de outras regiões também pudessem doar em prol das instituições de assistência de Duque de Caxias. Um diferencial fica por conta da produção de peças novas para as doações, garantindo uma segurança a mais por conta da pandemia. Os agasalhos e cobertores foram produzidos em parceria com o Ecotece, organização privadas não governamental e sem fins lucrativos, cujo o propósito é auxiliar grupos produtivos em situação de vulnerabilidade social.

As doações serão entregues para a instituição Lar Beneficente Arco Íris, localizada em Santa Cruz da Serra, que atualmente atende cerca de 18 menores, que os pais perderam a guarda e estão em situações de risco. E também para o Lar Amor Maior, organização que reintegra moradores de rua na sociedade e hoje conta com 48 beneficiados, no bairro de Jardim Primavera.