Adoção online de animais no shopping Nilópolis Square

O Shopping Nilópolis Square em parceria com o Abrigo dos amigos, também no município, estão realizando, até o fim deste mês, uma feira online de adoção de animais. Neste período pandêmico, a quantidade de animais abandonados nas ruas e nos abrigos aumentou, e o intuito da iniciativa é incentivar o ato de amor da adoção, dando um lar para os bichinhos, e também arrecadando doações de ração, jornais, ou itens "pet" para os locais que acolhem os animais.

Quem quiser adotar um animalzinho deve ficar de olho nas redes sociais do abrigo dos amigos e do shopping Nilópolis, nos endereços @abrigodosamigosoficial e @shoppingnilopolissquare no Facebook e Instagram. Para adotar os cães e gatos, a pessoa precisa ser maior de 18 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência. O abrigo dos amigos irá realizar um agendamento e avaliar cada um dos interessados. O cadastramento pode ser feito pelas páginas na web e também pelo número (21) 96731-3587.