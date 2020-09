O Caxias Shopping e o Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, vão participar da campanha nacional Semana Brasil, que pretende impulsionar o comércio, setor consideravelmente atingido durante a pandemia. De amanhã até 13 de setembro as lojas vão oferecer descontos de até 70% nas lojas físicas e também nas compras online.

Durante os dez dias de promoções, os shoppings estarão com um catálogo de produtos no Whatsapp e Instagram, além de uma seleção de itens exibidos no Google, quando os clientes procurarem pelo nome dos centros de compras. O consumidor então é encaminhado aos canais digitais das lojas e podem realizar suas compras sem sair de casa.

"Os consumidores estão retomando suas visitas aos shoppings e as promoções e descontos valem para as lojas físicas, mas observamos que a adesão de lojistas aos canais de venda online vem crescendo", afirma Ana Paula Niemeyer, responsável pelo marketing da Aliansce Sonae, administradora dos shoppings de Caxias e Meriti.

De acordo com a administração do Caxias Shopping, o centro comercial, está preparado com os protocolos de segurança e circulação, mas ressalta que os canais digitais continuam sendo a aposta para o período.

Com ofertas diferenciadas, uma ferramenta online vai reunir todos os produtos em uma grande vitrine virtual, o Conecta Zap.

Já no Shopping Grande Rio, o superintendente Felipe Coutinho, explica que a semana de liquidações é uma boa oportunidade tanto para quem trabalha quanto para quem compra. "Para o consumidor é uma excelente oportunidade de encontrar grande variedade de produtos com preços muito mais atraentes. Para o lojista, é um momento para incrementar as vendas e liquidar os estoques para renovar as coleções".