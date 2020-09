Espetáculo virtual

Em tempos de quarentena, por causa da pandemia do novo coronavírus, a cultura e o entretenimento se reinventaram e foram companhia em dias de isolamento para muita gente através de programações virtuais. Com o teatro não foi diferente. Nesta onda de manter o distanciamento social, a Cia Teatral de Nova Iguaçu montou um espetáculo online gratuito, disponível no YouTube até 20 de setembro.

A peça "O sonho da menina Girassol" apresenta, por meio de uma perspectiva lúdica, a fantasia e a imaginação infantis mergulhadas no rico universo circense ao abordar uma personagem sonhadora que usa a criatividade para encarar seus conflitos familiares e transformar o seu quarto em um lugar cheio de magia e diversão.

O espetáculo, encenado pela atriz Dayane Candido, que é moradora de Nova Iguaçu, traz uma narrativa poética,com uma linguagem da palhaçaria e do teatro psicofísico. "O teatro psicofísico pode ser descrito como a busca pelas potencialidades expressivas e comunicativas do corpo físico juntamente com a mente do ator", explica a atriz.

Dayane conta que a ideia surgiu a partir de uma apresentação realizada pela companhia teatral Conte Outra Vez, em uma creche municipal, no bairro da Penha Circular, Zona Norte do Rio de Janeiro. "Na ocasião, a CIA conheceu a Turma Maravilha, composta por crianças do terceiro ano da educação infantil, que tinham o sonho de transformar a sala de aula em um circo".

Atuação virtual

Para a diretora do espetáculo, Luana Moreira, dirigir uma peça para o mundo digital foi um grande desafio. "O processo de construção da cena é o mesmo. Como sou do meio teatral, o maior desafio é adequar o teatro ao processo e meios audiovisuais, já que são linguagens distintas. É necessário ter maior atenção com o dinamismo da cena para que seja atrativo"

Já Dayane, contou que atuar para as câmeras foi um processo que iniciou no começo da pandemia. "Eu dou aula de teatro e quando começou o isolamento as aulas foram suspensas e passaram a ser online. Isso me ajudou na hora de fazer o espetáculo porque de alguma forma tinha me acostumado. Mas é diferente não ter a interação com as crianças, a troca com o público e interagir com a câmera. Senti falta disso".

A apresentação está disponível no canal do Conte Outra Vez, no link youtube.com/c/ConteOutraVez.