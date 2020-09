Belford Roxo continua castração itinerante por bairros da cidade

O projeto itinerante Castramóvel, iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente de Belford Roxo esteve, no último sábado, na Praça do Sargento Roncalli, também no município, realizando castrações e pré-cadastros das 9h às 17h. Para a realização da castração, o animal precisa ter no máximo 20 quilos e até seis anos.

O munícipe precisa ter em mãos o CPF, RG e comprovante de residência para usufruir do serviço. É possível fazer o pré-cadastro sem sair de casa, através do site http://www.cidadao.meioambientedigital.com/?class=PessoaFisicaFormAcesso&method=onLoad. Uma vez feito, o Departamento de Proteção dos Animais entrará em contato, fará o agendamento e o veterinário repassa informações sobre o pré-operatório do animal.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Flávio Gonçalves, o Castramóvel é bastante procurado, tendo realizados já cerca de mil castrações. "Belford Roxo avançou muito na proteção animal. Foi uma grande conquista a publicação do Estatuto dos Animais em 2019 que, atualmente, é referência na Baixada Fluminense. Em breve iremos inaugurar a primeira Unidade Ambiental de Bem Estar Animal, no bairro Xavantes, que oferecerá atendimento veterinário gratuito", informou Flávio.

A secretária adjunta, Fernanda Vieira, destacou que são realizadas aproximadamente 40 castrações por dia e que um dos objetivos do projeto é colaborar para a diminuição de animais abandonados na região. "O projeto itinerante estaciona nos bairros de maior demanda. Com essa pandemia, lembramos sempre à população de manter o distanciamento e usar máscara", explicou Fernanda.