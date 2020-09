Alunos da rede municipal vão receber alimentos

A Prefeitura de Nova Iguaçu começa, nesta sexta-feira (18), a quarta etapa da entrega de alimentos para os cerca de 65 mil alunos das 141 unidades da rede municipal. Desta vez, os cartões, no valor de R$ 110 por estudante matriculado, serão recarregados automaticamente. O valor só pode ser utilizado com despesas alimentícias na rede credenciada. Assim, as famílias poderão adquirir produtos da cesta básica que necessitam.

Esta é a quarta ação da Prefeitura para auxiliar as famílias dos alunos desde que o dia 16 de março, quando as aulas foram suspensas por causa da pandemia da covid-19. Na primeira, a Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu entregou cestas básicas para os estudantes, com 15 itens, como arroz, feijão, açúcar, óleo de soja, farinha de mandioca, sal, macarrão, café, achocolatado em pó, biscoito, extrato de tomate, fubá de milho e leite em pó. Nas duas seguintes, as famílias receberam cartões-alimentação.

Em caso de problemas com os cartões, os responsáveis devem entrar em contato diretamente com as escolas ou com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) pelos números: (21) 3773-6052 / (21) 3764-3561 / (21) 2668-4698 / (21)3779-1022 / (21) 3765-3999.