Residencial Jardins tem inauguração prevista para maio de 2021 Divulgação

Por O Dia

Publicado há 1 segundo

Nova Iguaçu - O sonho de morar em um espaço luxuoso e requisitado em Nova Iguaçu está cada vez mais próximo, com o residencial Jardins, localizado próximo ao Shopping Nova Iguaçu, no centro da cidade. Para celebrar essa nova etapa, a construtora Jeronimo da Veiga, responsável pelo empreendimento, vai lançar dois apartamentos decorados para apresentar aos futuros moradores como transformar o espaço pode se transformar em um belo lar e as oportunidades de compra do imóvel.



O complexo residencial, previsto para ser entregue em maio de 2021, é composto por três torres, Versailles, Inhotim e Babilônia, e apartamentos que variam de 102m² a 200m², com três a quatro quartos com suítes, varanda gourmet e até três vagas de garagem.



A construtora promete a estrutura de um clube privativo para os moradores, com cerca de 4 mil m² de área útil. Na unidade, vão poder usufruir de quatro piscinas, bar molhado, salas para esportes, quadra poliesportiva, playgrouds, churrasqueira, redário, espaço de festa, brinquedoteca, dentre outros.



Publicidade

As duas unidades decoradas, apresentadas ao público, recebem a assinatura da Artheli. No caso do apartamento Versailles, o maior dentre os três, a decoração terá tábua corrida na sala e na varanda, além de armários sob medida para cada cômodo e móveis com design exclusivo. Todo o Residencial Jardins tem assinatura da Adesa e Foco Arquitetura.