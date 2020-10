Lutadora de jiu-jitsu treina na Vila Olímpica de Belford Roxo desde 2018 Divulgação

Rio - A esperança e a motivação dentro do esporte estão estampadas no esforço de Kelly Glauciele Martins, lutadora de jiu-jitsu de 17 anos. No último domingo, dia 18, a jovem de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, conseguiu vencer a primeira etapa do Rio Challenge 2020, e se prepara para a próxima etapa, marcada para o dia 25 de outubro, na disputa pelo XVI Open Jacarepaguá de Jiu-Jitsu. O campeonato é organizado pela Sport Jiu-Jitsu South American Federation (SJJSAF) e realizado em Deodoro, na Zona Oeste do Rio.

A jovem, nascida no bairro do Piam, escolheu o jiu-jitsu por conta da saúde, mas logo se transformou em paixão, e treina quarto vezes por semana. Em 2020, decidiu arriscar nas competições oficiais, e já recebeu notícia boa ao descobrir que passou de fase. Para Kelly Glauciele, atleta faixa branca na categoria peso médio, os treinos na Vila Olímpica de Belford Roxo viraram cotidiano desde 2018, sob os comandos e a disciplina dos professores Arnaldo Batista, Alex Oliveira e Fábio Von.

Batista elogia o trabalho da atleta, e vê um futuro brilhante no mundo do esporte. "Kelly é uma joia a ser lapidada, tem muito potencial, com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Belford Roxo, e a vontade da atleta, podemos chegar mais longe”, ressalta. A Vila Olímpica atende mais de 30 bairros de Belford Roxo oferecendo de forma gratuita várias atividades esportivas para todas as idades. A Secretaria de Esporte e Lazer de Belford Roxo contribui e apoia na formação dos cidadãos belforroxenses através das práticas esportivas.