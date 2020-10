Por O Dia

Uma parceria entre a prefeitura de Magé e o Hemorio vai realizar uma campanha de doação de sangue na cidade, no dia 11 de novembro, no Hospital Municipal de Magé. Essa será a 3ª edição da campanha este ano. Os interessados podem procurar a unidade entre 10h e 15h. A iniciativa espera coletar 120 bolsas de sangue. Em média, o hospital realiza de 80 a 120 transfusões de sangue por mês, além de distribuir bolsas para as demais unidades do município. Cada doação pode salvar até quatro vidas, segundo o Hemorio.

Para doar, é necessário estar bem de saúde, pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 60 anos. Menores de idade precisam estar acompanhadas dos responsáveis ou com formulário de autorização. Também é preciso apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em território nacional. É recomendado que os doadores não estejam em jejum, tenham tido repouso mínimo de seis horas na noite anterior, não tenham ingerido bebida alcóolica nas últimas 12 horas, evitem fumar por, pelo menos, duas horas antes de realizar a doação e evitar alimentos gordurosos.