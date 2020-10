Por O Dia

Entre os dias 26 de outubro e 7 de novembro, o TopShopping, em Nova Iguaçu, participa da maior campanha de descontos da cidade, a Liquida Iguaçu. A ação pretende amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus, impulsionando as atividades econômicas da cidade e oferecendo boas ofertas para os clientes.

As lojas participantes da campanha são dos setores moda, acessórios, calçados e eletrônicos. Os clientes terão descontos de até 70% nas lojas By Polly, Casa do Celular, Cell e Mix, Espaço Laser, Espaço Rubro Negro, Máfia Brasileira, Mr. Cat, Piticas, Riachuelo, Samsung, Sonho dos Pés, Sportmix Black, Vezzo Móveis e Zinzane.

Compras online

As ofertas estão disponíveis nas lojas físicas e para as compras online pela Vitrine Virtual do TopShopping Nova Iguaçu. Para ter acesso aos serviços, basta entrar no aplicativo ou site do TopShopping Nova Iguaçu, clicar na loja de interesse e escolher a plataforma para realizar o pedido.