Por O Dia

As lojas do TopShopping, em Nova Iguaçu, já começam a se preparar para as festas de fim de ano, por meio das contratações temporárias. Para compor o quadro de funcionários, serão oferecidas 63 oportunidades de trabalho.

Há vagas para vendedor, estoquista, e operador de caixa, para ambos os sexos. As oportunidades são para nível médio, turnos da manhã ou tarde, com ou sem experiência, com chance de efetivação. A remuneração inclui salário fixo, comissão e benefícios, dependendo da loja.

Os postos foram abertos nas lojas Botafogo Oficial; Casa do Celular; Drograrias Pacheco; Espaço Rubro Negro; Físico & Forma; Fuel; Lojas Americanas; Piticas; Sonho dos Pés; Sport Mix; Subway e Zinzane. Para concorrer às vagas, o candidato deve ter a partir de 18 anos, entregar currículo no Top Atendimento, localizado no 1º piso, ou se cadastrar no site www.topshopping.com.br/trabalhe-conosco.

O TopShopping fica na Avenida Governador Roberto Silveira, nº 540, no Centro de Nova Iguaçu. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 2667-1787.