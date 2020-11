Por O Dia

Publicado 12/11/2020 00:00

A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) lançou os editais Educação Digital Inclusiva (Apoio às Instituições Públicas de Educação Superior) 2020 e Apoio à conservação da biodiversidade: coleções biológicas do Estado do Rio de Janeiro 2020. Com a iniciativa, o investimento total na pesquisa fluminense é de R$ 16 milhões.

O programa Educação Digital Inclusiva tem como proposta apoiar a implantação, difusão e expansão da educação mediada por tecnologia, em todos os níveis, por meio de projetos apresentados por pesquisadores com vínculo funcional ou empregatício nas instituições de ensino superior do Rio, para melhoria das práticas de ensino-aprendizagem, produção de conteúdo, metodologias de inclusão digital, infraestrutura de laboratórios e outros ambientes tecnológicos.

Para financiamento do edital, os recursos podem chegar ao valor de até R$ 8 milhões, definidos na programação orçamentária da instituição, e serão pagos em até duas parcelas, podendo ser incluídos recursos adicionais, a critério da presidência da Fundação, dependendo da disponibilidade de seu orçamento.

Já o programa de Apoio à conservação da biodiversidade (COLBIO) apoia o financiamento de projetos que dão suporte à organização, manutenção, informatização, digitalização, gestão e divulgação das coleções biológicas (microrganismos, zoológicas, botânicas) das instituições sediadas no Rio de Janeiro, por meio de ações, como melhoria de infraestrutura e promoção de digitalização e informatização de coleções biológicas.

Os interessados devem possuir um vínculo empregatício ou estatutário com instituição de ensino e pesquisa sediada no estado. Nessa chamada, a Faperj terá R$ 8 milhões em recursos para financiamento, também podendo ser incluídos recursos adicionais. O prazo para a inscrição dos projetos vai até o dia 19. Já para a realização, os participantes terão no máximo 12 meses, contados a partir da liberação dos recursos.

"Por meio desses dois novos editais, a Faperj segue cumprindo com êxito a sua missão de fomentar a ciência, tecnologia e inovação do Estado. Assegurar a inserção da tecnologia como ferramenta inclusiva é de fundamental importância, principalmente neste momento de pandemia, pois cria ambientes de ensino interdisciplinares e que geram mais motivação aos usuários. Assim como a conservação da biodiversidade também tem sua fundamental relevância e, aliada ao conhecimento científico, torna-se um importante recurso para avançar nesse tema", disse a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Isabel de Castro.