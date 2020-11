Por O Dia

Publicado 24/11/2020 00:00

A Escola de Gestão e Políticas Públicas da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) abriu as inscrições para o curso de Gestão Pública com Abordagem em Design Thinking. O objetivo da capacitação é difundir técnicas e ferramentas que ajudem na geração e avaliação de ideias para a tomada de decisões eficazes no serviço público.

As aulas serão ministradas pelo professor Luiz Coelho, especialista em Gestão, Empreendedorismo e Marketing. O curso é voltado para servidores públicos e será realizado entre os dias 30 de novembro, 2, 7 e 9 de dezembro, das 9h30 às 12h30. As aulas serão transmitidas pela Plataforma Zoom. O curso é gratuito e as inscrições podem ser feitas através do seguinte link www.ceperj.rj.gov.br.