Publicado 03/12/2020 00:00

Este ano, a tradicional chegada do Papai Noel teve que ser adiada por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas nem por isso o encantamento de Natal ficou para trás. No Caxias Shopping, além da decoração natalina especial já montada, o sábado será especial. É que o estabelecimento comercial promove uma ação durante todo o dia, com interação de personagens natalinos, músicos tocando saxofone e distribuição de balões metalizados, entre outras surpresas. Tudo para lembrar ao público que a magia da data tem que prevalecer, apesar de um ano tão difícil pata todos.

Além disso, o shopping está promovendo a campanha Natal Solidário, em parceria com o Instituto da Criança. O projeto vai arrecadar brinquedos novos ou em bom estado em prol de crianças em situação de vulnerabilidade. Para participar, basta depositar as doações nas urnas que estão localizadas nos corredores. O último dia para ajudar é hoje. As entregas dos brinquedos acontecem no dia 12.

O Caxias Shopping fica na Rodovia Washington Luiz 2.895. Para mais informações, basta acessar caxiasshopping.com.br ou entrar em contato pelos telefones 2018-2324 e 99305-3611 (WhatsApp).