Luana Luara, de 25 anos, moradora do Morro da Caixa d’ Água, em Belford Roxo, foi a grande campeã do 'Dance-Off' Manu Mendes / Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 00:00

Marcada por muita dança, emoção e uma competição muito disputada, chegou ao fim, na última terça-feira, a primeira temporada do 'Dance-Off', reality show da Game XP, que agitou a internet e elegeu Luana Luara, de 25 anos, moradora do Morro da Caixa D’Água, em Belford Roxo, a melhor dançarina das favelas do Rio de Janeiro.

No último episódio, os quatro finalistas disputaram batalhas no Just Dance para conquistar a pontuação do game e também o voto do público, que participou em peso no site da Game XP. Em uma final que terminou em empate, o júri composto pela cantora Ludmilla; o bicampeão mundial de Just Dance, Diegho San; e o jurado técnico do programa, Marivaldo dos Santos (músico, percussionista e performer no grupo americano Stomp) precisou ser acionado para escolher o grande vencedor.

Luana Luara levou para casa o cheque de R$ 20 mil, mas decidiu dividir o prêmio com o segundo colocado, o JB Black, de 39, e doou a reforma do estúdio de dança pela Ubisoft para o Complexo do Alemão. JB dá aula na comunidade onde mora e, por isso, Luana tomou essa decisão. O prêmio do programa para o segundo colocado foi no valor de R$ 15 mil. Já o terceiro lugar, ocupado por João Soares (Morro do Pau Branco, em São João de Meriti), de 19, ganhou R$ 10 mil; enquanto a quarta colocada, Marcelly Mello (Morro dos Macacos), levou R$ 5 mil.

Todos os 16 dançarinos que participaram da fase ao vivo do programa ganharam alguma premiação em dinheiro e já estão selecionados para o balé do Espaço Favela na próxima edição do Rock in Rio, em 2021.

Para Luana Luara, participar do 'Dance-Off' foi uma oportunidade de mostrar seu talento para o Brasil inteiro. "Foi difícil, competitivo, foi preciso paciência, coerência e muita seriedade. Eu nunca participei de um programa assim na minha vida. Eu quero agradecer ao pessoal do 'Dance-Off' por essa grande oportunidade", contou a vencedora, que está noiva a pretende usar o dinheiro para ajudar no casamento.

Já para a CEO da Game XP, Roberta Coelho, o sucesso da primeira edição só reforça a necessidade de mostrar os talentos que estão não só nas favelas do Rio, mas espalhados por todo o país. "O 'Dance-Off' levou para todo o Brasil o talento de dançarinos das favelas do Rio, mas sabemos que existem muitos outros escondidos por aí. Foi divertido acompanhar a competição e a evolução de cada um deles, o público embarcou e interagiu com o programa através das redes sociais. Quem sabe nas próximas edições a gente leva o reality para outros estados?", planeja.

O 'Dance-Off' faz parte de uma plataforma de conteúdo da Game XP que tem como objetivo manter o evento gamer próximo ao público durante o ano inteiro. Na primeira fase, 100 artistas de diversas favelas da capital fluminense foram pré-selecionados, mas somente 16 entraram na competição. Para chegar lá, todos participaram seletivas - uma delas foi uma votação popular que recebeu quase cinco milhões de votos na internet. Os três primeiros episódios do reality foram embalados por muitas batalhas de dança e ao final das apresentações, o público votou no melhor dançarino da noite, contemplando-o com uma bolsa de estudos em inglês, na Cultura Inglesa. Todos que entraram para o programa ganharam alguma premiação em dinheiro e já estão confirmados entre os dançarinos do Espaço Favela da próxima edição do Rock in Rio, em 2021.

Plataforma de inclusão

A Game XP sempre defendeu a inclusão em todos os seus projetos. Depois do sucesso que revelou o melhor dançarino das favelas do Rio de Janeiro, é a vez de mostrar que as mulheres estão, cada vez mais, conquistando seus devidos espaços, inclusive no cenário dos eSports. Por isso, o evento lançou a primeira liga feminina de Counter-Strike, a Grrrls League. Com premiação de R$ 200mil e suporte financeiro para o time, o campeonato contará com seis equipes, sendo cinco times convidados - Severe, Black Dragons, W7M, MIBR e Fúria - e o sexto que será definido através de um open qualify, que já está sendo disputado. A competição continua hoje e amanhã, quando a final será transmitida ao vivo no canal da Game XP, na Twitch, a partir das 19h. Com as seis equipes definidas, o campeonato retorna no dia 24 de janeiro e a grande final vai acontecer direto da Game Arena, durante a Game XP 2021, em uma tela de nada menos que 1.500 m2, considerada a maior tela de games do mundo.