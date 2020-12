Por O Dia

Publicado 17/12/2020 00:00

E o município de Queimados foi invadido por beldades, no último fim de semana, durante o concurso de Mister e Miss — um passo antes das disputas regionais e estaduais. Com isso, a corrida pelo título de mais belo do Rio de Janeiro começou com tudo. Os candidatos foram escolhidos no último domingo nas categorias adulto (feminino e masculino), juvenil feminino e plus size (feminino e masculino).

O evento, organizado por Jonathan Lima da Agência A&S, seguiu todas as medidas de segurança para conter a contaminação pela Covid-19, como menos de 50% da capacidade, sem algomerações, uso de máscaras e álcool gel.

O concurso Miss e Mister Queimados é conhecido por divulgar e destacar a beleza local, além de ter um subproduto: o projeto social Beleza do Bem, desenvolvido através de arrecadação de brinquedos e alimentos pelos candidatos.

"Não tenho palavras para dizer o que estou sentindo, só gratidão. Quero mostrar a força e a garra da mulher queimadense para todo o Rio de Janeiro e, quem sabe, para o Brasil e o mundo. Sei que através de mim muitas meninas se sentirão representadas, estou muito feliz!", disse a estudante Jeniffer Machado, de 18 anos, que conquistou o Título de Miss Queimados.

Já na categoria masculina, quem conquistou o título de Mister Queimados foi o jovem Vitor Mello, de 25. "Sei que esse título me abrirá muitas portas e através delas poderei ajudar muita gente. Estou muito feliz de ser o novo Mister Queimados e com a arrecadação que todos nós participantes conseguimos: foram aproximadamente 4 mil brinquedos e mais de 300 quilos de alimentos."

Ao todo, 36 participantes competiram em categorias, divididas em, 14 a 17 anos, juvenil; 18 a 28 anos, moças, e 18 a 33 anos, rapazes; e plus size. A campeã juvenil foi Anny Lopes; a plus size feminina, Roberta Kelly, e o masculino Leo Marques. A busca pelos títulos continua em outros municípios da Baixada Fluminense, tendo a coordenação estadual de Dan Nascimento e Noemi Rosseto.

"A Baixada Fluminense possui muitas riquezas e belezas e é nosso dever promovê-las. Através dos concursos conhecemos cada história de meninos e meninas que só se acharam bonitos ou capazes, depois de participar dos eventos; meninas que viviam com depressão por sofrerem bullying no colégio e que aqui descobriram que beleza não se baseia só em estética, mas em um conjunto como, gentileza, postura, empatia e caridade", afirmou Jonathan.

Descontos de até 70% de desconto em faculdade e bolsa integral em cursos de línguas foram algumas das premiações do concurso.