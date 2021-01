Juninho do Pneu (DEM) Câmara dos Deputados

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 15:24

A justiça deferiu o pedido do deputado federal Rogério Teixeira Junior, conhecido como Juninho do Pneu (DEM), eleito vice-prefeito de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para cumprir seu mandato na Câmara Federal até o último dia, adiando sua posse no cargo municipal para o ano de 2022.



Na decisão, Claudio de Mello Tavares, desembargador presidente do Tribunal de Justiça, considerou que ao representar o município de Nova Iguaçu no Congresso Nacional e atrair investimentos, inclusive no combate à grave pandemia que assola o país, “por meio de sua legitima atuação legislativa na Câmara dos Deputados, fica configurado o interesse primário na manutenção da cidade”.

Portanto, o vice-Prefeito eleito tomará posse no cargo, imediatamente assim que acabar seu mandato de deputado federal, o que ocorre em 31 de dezembro de 2022.



A data limite para posse do vice-prefeito eleito foi postergada, conforme Decreto Legislativo 1.722/2020, do município de Nova Iguaçu. De acordo com a justiça, é de competência do Poder Legislativo Municipal verificar a presença ou não da cláusula de exceção prevista na Lei Orgânica do Município (força maior) para diferir a data limite para posse do vice-prefeito eleito, editando Decreto Legislativo, se for o caso, validando assim a decisão do executivo municipal.