Por Bruna Fernandes

Publicado 26/01/2021 00:00

O curso de Estética e Cosmética da Unigranrio comemora seus 15 anos de atividades durante a semana de palestras gratuitas (on-line), até sexta-feira (29).

O evento Estética Week ocorrerá na Unigranrio/Caxias, com palestras dirigidas por profissionais da Unigranrio e de mercado. Marcus Lanza, coordenador do curso, abriu o evento ontem, com o tema As múltiplas aplicabilidades da intradermoterapia pressurizada.

Evento aberto ao público pelo youtube.com/user/unigranrioonlin. Hoje, às 18h30, haverá mesa-redonda As várias vertentes de atuação do profissional tecnólogo em estética, com Viviane Duarte e participação de Juliana Pires, Márcia Maia, Rose Monteiro e Bianca Salazar.

Dia 27, às 18h30, o tema será Clareamento em pele negra, com Cristiane Boneta, especialista em peles negras, e dona do espaço de beleza com seu próprio nome. Cristiane ficou famosa em todo o país pelos procedimentos estéticos para pessoas de pele negra.

Dia 28, às 18h30, será a vez da palestra Dermaplaning nos tratamentos faciais", com Laíza Back; e fechando o evento, dia 29, às 18h30, os organizadores a palestra Atualizações em peelings químicos, com Kássia Hellen.