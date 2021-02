Ator Thales Sauvo faz parte do elenco Larissa Marins/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 19:38

A Baixada Fluminense receberá, a partir desta quarta-feira (10), a Mostra de Teatro Lambe-Lambe. O evento, idealizado pelo grupo Depois do Ensaio, inclui oficinas e apresentações gratuitas nas cidades de Nova Iguaçu, São João de Meriti e Japeri.

Em parceria com outras instituições e espaços culturais, o grupo realizará oficinas de Introdução ao Teatro Lambe-Lambe, uma linguagem do teatro de formas animadas em miniatura. O teatro lambe-lambe ocupa um espaço cênico mínimo e, normalmente é confinado em uma caixa preta pequena. As histórias são de curta duração e são apresentadas a um ou poucos espectadores por vez.



A mostra terá quatro espetáculos apresentados pelos integrantes da companhia, os artistas Fabricio Neri, Gaia Patricia, Tammy Caroline e Thales Sauvo. Diferentes histórias são contadas dentro de quatro caixas com características próprias, que têm em comum o tema da profunda busca do ser humano.



"Em tempos de isolamento social e distanciamento, o teatro lambe-lambe foi escolhido pela necessidade de aproximação com o espectador, bem como pela necessidade de levar arte e cultura em um momento de teatros e instituições culturais parcialmente fechadas. É uma linguagem recente, porém bem dinâmica pela facilidade com que os artistas transportam suas caixas. Esse tipo de teatro vem ganhando cada vez mais espaço, já existindo festivais nacionais e internacionais", explica Thales Sauvo, ator, bonequeiro e produtor da mostra.

Ator Thales Sauvo faz parte do elenco Larissa Marins/ Divulgação

Os organizadores da mostra reforçam que todas as apresentações serão feitas respeitando as normas de segurança impostas pela pandemia de covid-19, com uso de máscaras e face shields e distanciamento social.



Nas oficinas, os integrantes participarão de exercícios de manipulação, criação de narrativas e improvisação das cenas em miniatura. As inscrições poderão ser feitas através de formulário online disponível nas redes sociais do Grupo Depois do Ensaio.

PROGRAMAÇÃO



Dia 10

19h.: Apresentações na ESCOLA LIVRE F.A.M.A.



Av. Getúlio De Moura, 1302, Centro - Nova Iguaçu







Dia 12

16h.: Oficina e Apresentações no ESPAÇO CÓDIGO JAPERI



Rua Davi, 397, Nova Belém - Japeri.







Dia 19

15h.: Participação na MOSTRA AS JOSEFINAS



Rua cabiúna 1241 - Campo Grande







Dia 26

16h.: Oficina e apresentações no ESPAÇO CIA CERNE



Rua São João Batista, 521 – sala 102, Centro – São João de Meriti







Classificação indicativa: 12 anos.