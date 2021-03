Felipe Borges dos Santos é o Wando da Baixada Arquivo pessoal

Por MH

Publicado 14/03/2021 17:12 | Atualizado 14/03/2021 17:27

Nome conhecido na Baixada Fluminense, mais precisamente em São João de Meriti, o cantor e compositor Philip Link, que recebeu o apelido de Wando da Baixada por causa da coleção de calcinhas que ganha das suas fãs durantes os shows, foi covardemente agredido na porta de casa. Segundo o artista, o suspeito é um ex-amigo, que, ainda segundo Philip, pode ser o responsável pela criação de um perfil falso nas redes sociais para difamá-lo.

O nome do suposto mandante da agressão é Fabrício Matos Belarmino, conhecido de longa data do artista. Segundo Link, o motivo do afastamento aconteceu por uma série de desavenças entre os dois nas redes sociais, em função da diferença de pensamento sobre os mais diversos assuntos. A discussão, então, ganhou outro nível. Link contou que começou a receber ataques direto do então ex-amigo no seu Whatsapp e em outros meios digitais.

Em contato com o MEIA HORA, Link contou como tudo aconteceu. "Comecei a receber ameaças e fui alvo de diversos tipos de adjetivos preconceituosos nas redes sociais. Fui chamado de um 'artista lixo', que o meu trabalho é uma porcaria e acusado de ser homossexual. Na sexta-feira da semana passada, o responsável pelo perfil falso deu detalhes muitos específicos sobre detalhes da minha vida e da minha família. Eu já desconfiava que era alguém em específico e, em um grupo de conversas com outras pessoas, eu joguei algumas informações e esse perfil falso voltou a me ameaçar. Eu registrei um boletim na 64ª DP (São João de Meriti) e depois voltei para casa. Foi quando fui violentamente atacado pelas costas e, enquanto estava sendo espancado, vi esse meu ex-amigo olhando tudo um pouco mais afastado", contou o artista.

Com medo, Philip Link não consegue entender como uma antiga amizade se tornou uma verdadeira ameaça para a sua vida. "A gente está totalmente abalado, principalmente por ter sido uma pessoa que é do meu meio de conhecidos, mas o cara atacava a minha carreira insistentemente. Não dá para entender. A gente faz as coisas certas, não ataco ninguém e a gente fica assustado com o que pode acontecer. É uma baita covardia", afirmou.