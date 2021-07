Drive-thru para vacinação contra covid-19 em Mesquita PMM / Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 00:00

Desde sábado, moradores de Mesquita que preferem ser vacinados do carro contam com o novo drive-thru. Esse é o terceiro polo para imunização na cidade, sendo esse exclusivo para pessoas com automóveis. O novo local foi montado no Paço Municipal, no Centro da cidade. A entrada dos carros, no entanto, será feita pela Avenida Brasil, na Coreia.

A ideia é garantir o conforto das pessoas que querem ser vacinadas no carro, mas sem atrapalhar o trânsito no Centro da cidade. No primeiro dia de funcionamento, o atendimento foi direcionado às pessoas que perderam o prazo de sua vacinação, ou seja, uma repescagem. Mas de segunda a sexta-feira, a partir de hoje, o drive-thru para vacinação acompanhará o calendário da cidade, funcionando sempre das 9h às 16h.

Publicidade

Outra novidade na vacinação de Mesquita é que, a partir de agora, o público pode agendar sua dose - isso vale tanto para a primeira quanto para a segunda. O cadastro é feito pelo site http://vacinacovid19.mesquita.rj.gov.br, sempre das 7h às 22h da data anterior à vacina. Quem tiver dúvidas pode procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, assim poderá fazer o agendamento com a equipe do local. O agendamento não é obrigatório, mas é recomendado para agilizar o processo.

O sistema de agendamento mostra os locais disponíveis para a vacinação contra a covid-19 em Mesquita. Além disso, aponta também quantas doses cada um ainda possui para o agendamento. Ali, o mesquitense já se informa sobre a documentação necessária para receber a vacina. No entanto, no caso do agendamento da segunda dose, o munícipe precisa informar qual o laboratório da primeira dose recebida. A informação está no próprio cartão de vacinação. Além disso, precisa conferir também se há estoque daquele laboratório no polo de vacinação escolhido.

Publicidade

Com a adoção do novo drive-thru para vacinação, a imunização para Covid-19 em Mesquita passa a funcionar também aos sábados, mas sempre em esquema de repescagem. Nas clínicas da família São José e Jacutinga, o horário de atendimento será o mesmo do drive, ou seja, das 8h ao meio-dia. E, assim como nos outros dias, os mesquitenses precisarão agendar a vacinação para Covid-19.

Os polos de vacinação de Mesquita são: Drive-thru do Paço Municipal (Entrada pela Avenida Brasil, na Coreia), o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e sábados, das 8h ao meio-dia; Clínica da Família Jacutinga (Rua Barão do Rio Branco s/nº), o atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábados, das 8h ao meio-dia; e Clínica da Família São José (Avenida União 676, em Santa Terezinha), de segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábados, das 8h ao meio-dia.

Publicidade