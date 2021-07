Sine Teresópolis tem nesta semana 134 vagas Reprodução / internet

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 00:00

A cidade de Duque de Caxias obteve o melhor resultado em saldo de geração de empregos, no mês de fevereiro deste ano, em toda a Baixada Fluminense. Isso é o que apontam os dados da plataforma Retratos Regionais, desenvolvida pela Firjan, que dizem ainda que o município foi também o segundo do Estado com o melhor índice de contratações formais no mercado de trabalho, atrás apenas da capital. Foram gerados, ao todo, 2.023 empregos com carteira assinada no município.

Ainda segundo informações da Firjan, todos os setores da cidade apresentaram alta na geração de empregos. A alta foi puxada pelo setor de serviços, que contratou 1.903 pessoas, seguido pelo comércio com 77, pessoas contratadas, indústria e construção com 42 empregados. Dentro do setor de serviços, a alimentação foi quem mais contratou com 1.429 pessoas.

A Prefeitura de Duque de Caxias vem, desde 2017, trabalhando para desburocratizar e acelerar a abertura de novas empresas na cidade, ajudando a ampliar a oferta de empregos e a aumentar a renda da população.

Belford Roxo

Nos últimos meses Belford Roxo tem recebido investimentos de grandes empresas. A Magazine Luiza, por exemplo, está em fase de conclusão de duas lojas no Centro do município. Uma delas tem 1.700 metros quadrados. A outra, 700 metros. Recentemente se instalaram no município a Casas Pernambucanas, atacarejo Ki-Barato (bairro Areia Branca) e a Elanco, que é uma empresa global de saúde animal que desenvolve produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais domésticos e de produção em mais de 90 países. A empresa irá se instalar em uma área do complexo industrial da Bayer.

A previsão é que todas essas empresas gerem para o município cerca de 600 empregos diretos.