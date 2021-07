Curso de Estética Divulgação/Curso Mova

Por O Dia

Publicado 25/04/2021

O ensino superior é o desejo da grande maioria dos jovens que estão saindo do ensino médio. E para alavancar o desenvolvimento de uma nova carreira na vida profissional do estudante, os cursos de capacitação ganham cada vez mais força para transformar a vida de um jovem, oferecendo melhores condições para que se consiga um emprego e sucesso profissional, com uma variedade de cursos para quem deseja entrar no mercado de trabalho com rapidez e qualidade.

Um dos grandes benefícios que um curso dessa modalidade pode trazer é o aprendizado direto e prático do aluno com a profissão desejada. Com essas qualificações, ele ganha experiência e tem mais chances de entrar no mercado de trabalho. Além da tarefa de capacitação, os cursos podem proporcionar uma prévia do para o futuro do profissional em trabalhos como trainee, jovem aprendiz ou estagiário.

A supervisora geral do Colégio e Curso MOVA, Rosi Fernandes, falou sobre o desafio que as escolas e cursos vêm enfrentando para se adaptar cada vez mais às modernidades da educação para poder disponibilizar as melhores ferramentas para o aprendizado dos alunos. Rosi também destaca a importância da capacitação profissional na vida de um jovem e que cursos técnicos como o de estética, administração, contabilidade, podem ser os grandes responsáveis por ajudar no crescimento de seus negócios.

"Nesse momento em que estamos tendo que aprender a nos atualizar e nos reinventar, devido às circunstâncias que essa pandemia nos impôs, vimos como é importante uma capacitação para o crescimento tanto pessoal como profissional. Com certeza ter uma capacitação ajuda e muito na entrada do aluno ao mercado de trabalho e até mesmo empreender em seu próprio negócio. Capacitação e empreendedorismo são as palavras-chaves do momento para o seu crescimento", afirmou a supervisora.

A reitora da Universidade Veiga de Almeida (UVA), Beatriz Balena, cita a importância da especialização durante ou após cursar uma cadeira de graduação para estimular ainda mais o seu crescimento profissional. Balena destacou que hoje em dia, quem possui um diploma certamente terá menos dificuldade para responder aos desafios do mercado de trabalho, pois eles aprenderam que a ciência é uma forma metódica de abordar o problema resultando no sucesso.

"Alguém que passa por um curso de graduação é uma pessoa que se capacitou e treinou em suas respostas cerebrais para responder aos desafios de uma forma metódica, utilizando recursos teóricos aplicados à prática. Isso necessariamente requer um tempo treinando e é o que se faz nas universidades quando se estuda as disciplinas. Participar da experiência de um curso superior faz com que as pessoas se sintam seguras, maduras e isto faz toda a diferença para enfrentar os desafios do mundo hoje", destacou.

Para quem é indicado?

O principal público é o jovem que ainda não concluiu o ensino médio ou quem já terminou e precisa entrar com mais rapidez no mercado. A modalidade também é uma ótima opção para quem já está formado e precisa se atualizar em determinadas áreas de suas ocupações, com novas tecnologias, que costumam mudar em pouco tempo. Mostra-se assim, o tamanho da contribuição que o curso profissionalizante oferece ao mercado de trabalho, a economia brasileira e a sociedade em geral.

