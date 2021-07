Em um ano de atividades, 190 startups passaram pela FabstartBR, gerando negócios entre 57 empresas iniciantes e 28 grandes fotos de Divulgação

Assim que começamos a falar sobre inovação no ambiente de trabalho, uma das primeiras palavras que vem à nossa cabeça com certeza é a "startup". Nos últimos anos esse modelo vem ganhando cada vez mais destaque, mas você sabe dizer o que esse modelo de negócios realmente significa? Vamos tirar essa dúvida.

Com o crescimento das mídias sociais, o nosso dia a dia sofreu por diversas alterações e isso se refletiu até mesmo na maneira em que pessoas e empresas fazem negócios. Antes, tínhamos a ideia de que abrir um negócio e criar o nosso empreendimento só seria possível para quem tivesse muitos recursos financeiros disponíveis. Porém, com a criação de novas tecnologias e modelos de negócio, qualquer pessoa agora pode realizar os seus sonhos por meio de startups.

Grandes empresas que fazem parte do nosso cotidiano, como Facebook, Uber, Spotify, Airbnb ou Amazon, por exemplo, deram os seus primeiros passos como startups. Atualmente, essas e inúmeras outras conseguiram se tornar grandes referências de empreendedorismo nos seus respectivos segmentos em todo o mundo.

Como definir uma startup?

As startups são basicamente empresas com pouco tempo de vida e que são caracterizadas por normalmente crescerem de uma forma muito mais rápida e eficiente do que uma pequena ou média empresa.

A prioridade das startups quando entram no mercado se resume a buscar capital utilizando tecnologias digitais para crescer e aí sim encontrar financiamento.

Para uma startup conseguir sucesso em sua caminhada ela precisa ter como uma de suas principais premissas ser uma empresa escalável, ou seja, proporcionar crescimento e ser capaz de incrementar a sua produção e suas vendas sem ter que criar mais despesas.

Tecnologia e Inovação

A ligação entre uma startup e a tecnologia vai além do ambiente descolado que muitas pessoas imaginam. Normalmente, essas empresas possuem como uma de suas principais características a capacidade de ser um modelo de negócio com ideias diferentes do comum e com grande potencial para fomentar a inovação no mercado e consequentemente satisfazer as necessidades de seus clientes.

Em outras palavras, essas empresas buscam oferecer soluções criativas para demandas que sempre existiram, mas não eram aproveitadas pelo mercado. A inovação e a coragem de investir são palavras-chave de qualquer startup.