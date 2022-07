São João de Meriti 02/07/2022 - 23ª edição dos jogos da baixada, realizado SESC de São João de Meriti, neste sábado (02) :Fotos Erica Martin/ Agência O Dia - Fotos Erica Martin/ Agência O Dia

São João de Meriti 02/07/2022 - 23ª edição dos jogos da baixada, realizado SESC de São João de Meriti, neste sábado (02) :Fotos Erica Martin/ Agência O DiaFotos Erica Martin/ Agência O Dia

Publicado 02/07/2022 18:43 | Atualizado 03/07/2022 06:31

Neste sábado, o SESC de São João de Meriti recebeu mais uma etapa dos XXIII Jogos da Baixada, o maior evento socioesportivo da região, realização do jornal O DIA com 14 prefeituras: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica, patrocínio do SESC Apresenta e da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, além de apoio de Vidas Emergências Médicas e TIM.

Simultaneamente aconteceram a competição de natação (todas as categorias) e o voleibol masculino sub-17.

Na natação, a primeira das 28 provas foi dos 100 metros medley sub-14 feminino. O primeiro lugar ficou com Giovana de Lima, de Nova Iguaçu, com 1m24s81, somando 9 pontos. O segundo, com Maria Isabel Magalhães Silva, de Nilópolis, com 1m28s12, somando 7 pontos; e o terceiro lugar ficou com Ana Clara de Lima, de Mesquita, com 1m30s00, com 6 pontos. Nos 100 metros medley masculino sub-14, o primeiro lugar foi para Airthon Coimbra, de Nova Iguaçu, com 1m14s06, somando 9 pontos; o segundo foi para Miguel Alonso, também da mesma cidade, com 1m17s43 e 7 pontos. E o terceiro lugar foi para Wladimir Borges, de Mesquita, com 1m22s53, com 6 pontos.

Nos 50 metros livre sub-17 feminino, o primeiro lugar foi de Rebeca dos Santos Araújo, de São João de Meriti, com 35s85 e 9 pontos. O segundo lugar foi para Larissa Azevedo da Silva, também de São João, com 37s65, perfazendo 7 pontos. E o terceiro lugar ficou com Karen Pujani, representando Queimados, com 39s12, com 6 pontos. Nos 50 metros livres sub-17 masculino, Queimados ficou em primeiro lugar, com Guilherme Pacífico fazendo em 28s66 e ficando com 9 pontos. O segundo lugar foi de Bruno Ricardo Ferreira, de Belford Roxo, marcando 29s71 e fazendo 7 pontos; e o terceiro lugar foi de Pedro Augusto, de Queimados, com 30s47 e somando 6 pontos.

Nos 25 metros livre sub-14 feminino, o primeiro lugar foi de Clarice dos Santos, de Queimados, com 15s85 e 9 pontos; o segundo foi de Agatha Costa, de Mesquita, perfazendo 16s56 e 7 pontos; e em terceiro Ana Sofia Feijó Carbos, de Paracambi, com 16s57 e somando 6 pontos. Nos 25 metros livre sub-14 masculino o primeiro lugar foi para Arthur Damasceno, de Nova Iguaçu, com 13s43, somando 9 pontos. O segundo lugar foi para Queimados, com o atleta Luiz Fernando marcando 7 pontos em 14s06. E o terceiro foi para Enzo Gabriel, de Iguaçu, com 14s28 e 6 pontos.

Nos 50 metros peito sub-17 feminino, o primeiro lugar foi para Maria Eduarda Paschoal, de Mesquita, com 9 pontos; em segundo veio Rebeca dos Santos Araújo, de São João de Meriti, com 50s00 e 7 pontos; e em terceiro, Joana de Miranda, de Nova Iguaçu, aos 52s94 e 6 pontos. Nos 50 metros peito sub-17 masculino, o segundo lugar foi de Matheus dos Anjos, de Paracambi, que somou 7 pontos em 40s02. E em terceiro veio Pedro Augusto, de Queimados, com 40s03, somando 6 pontos.

Nos 25 metros peito sub-14 feminino, o primeiro lugar foi de Giovana de Lima, de Nova Iguaçu, com 18s25 e 9 pontos; em segundo veio Maria Isabel Magalhães Lima, de Nilópolis, com 19s64 e 7 pontos; e em terceiro, Clarice dos Santos, de Queimados, com 22s47 e 6 pontos. Nos mesmos 25 metros peito sub-14, mas no masculino, o primeiro lugar foi de Artur Damasceno, de Nova Iguaçu, com 17s53 e 9 pontos; em segundo veio o também iguaçuano Eduardo Roubert, fazendo a priva em 19s39 e marcando 7 pontos. Em terceiro, Anderson Gabilan, de Mesquita com 21s53 e 6 pontos.

Nos 4x50m livres sub-17 feminino, a equipe campeã foi São João de Meriti, com 2m37s16, somando 18 pontos. Em segundo veio Nova Iguaçu, com 2m55s94 e 14 pontos; e em terceiro, Queimados, com 3m07s60, perfazendo 12 pontos. Nos 4x50 metros livres masculinos, o primeiro lugar foi de Nova Iguaçu, com 2m12s66 e 18 pontos; em segundo veio a equipe de Queimados, com 2m14s56 e 14 pontos; o terceiro lugar foi de São João de Meriti, com 2m18s50 e 12 pontos.

Nos 4x25 metros livre sub-14 feminino, Paracambi ficou em primeiro lugar, com 1m14s56 e 18 pontos; em segundo veio Mangaratiba, com 1m16s31, somando 14 pontos; em terceiro lugar, Queimados somou 12 pontos em 1m16s78. Nos 4x25 metros livre sub-14 masculino, o primeiro lugar foi de Nova Iguaçu (1m03s31), que somou 18 pontos. O segundo lugar foi de São João de Meriti, com 1m05s15 (e 14 pontos) e o terceiro ficou com Mesquita, que somou 12 pontos e perfez 1m07s25.

Nos 100 medley sub-17 feminino, Mesquita ficou em primeiro e segundo lugar, respectivamente com Maria Eduarda Paschoal (que somou 9 pontos e perfez 1m29s78) e Manoela Massardi, com 1m39s41 e 7 pontos. O terceiro lugar foi de Thaina Soares, de Queimados, com 6 pontos em 1m41s50. Nos 100 medley sub-17 masculino, osegundo lugar foi de Pedro Cruz, de Mesquita, com 1m21s44 (e 7 pontos) e João Gabriel, de Queimados, veio em terceiro, com 6 pontos e 1m26s13.

Nos 25 metros costas sub-14 feminino, a campeã foi Sarah Beatriz, de Queimados, fazendo 9 pontos em 19s75; Anna Julia Ximenes, de Mesquita, veio em segundo, com 7 pontos, completados em 21s44. E, fechando o pódio, Ana Beatriz, com 6 pontos, aos 23s31. Nos mesmos 25 metros costas sub-14, mas masculino, o primeiro lugar foi para Miguel Alonso, de Nova Iguaçu (15s22, com 9 pontos); em segundo, veio Wladimir Borges, de Mesquita, com 7 pontos e marcando 16s78. O terceiro lugar foi para o atleta Luiz Fernando, de Queimados, com 18s54, fazendo 6 pontos.

Nos 50 metros costas sub-17 feminino, a campeã foi Thaina Soares, de Queimados (9 pontos em 45s88), seguida pela mesquitense Maria Eduarda Rogique, com 7 pontos em 46s34; e por Isabela Felix, de Nova Iguaçu, com 48s57 e seis pontos. Nos 50 metros costas sub-17 masculino, o campeão foi Pedro Cruz, fazendo 9 pontos em 45s88; o vice foi Murilo Couto, de Nova Iguaçu, com 7 pontos completados em 36s16; e o terceiro lugar ficou com Luigui Candido, também de Nova Iguaçu, que perfez 6 pontos em 37s03.

Nos 25 metros borboleta sub-14 feminino, o pódio foi de Ana Clara de Lima, representando Mesquita, que fez 9 pontos em 17s28. O segundo lugar no pódio foi da nadadora Grazielle, de Queimados, que fez 7 pontos em 18s00; e o terceiro lugar foi para Nova Iguaçu, com Julia Fernanda, que fez 6 pontos em 18s28. Nos 25 metros borboleta sub-14 masculino, o campeão foi Airthon Coimbra, de Nova Iguaçu, com 14s16 e 9 pontos; o vice foi Gustavo Rotta, representando Mesquita, com 7 pontos marcados em 15s90. E, fechando o pódio, Enzo Gabriel, de Nova Iguaçu, com 17s47 e 6 pontos.

Os 50 metros borboleta sub-17 feminino sagrou Manoela Massardi, representando Mesquita, como campeã, fazendo 9 pontos em 39s03. A vice foi Larissa Azevedo da Silva, de São João de Meriti, com 44s41 e 7 pontos; e o terceiro lugar foi para Anna Mineli, de Queimados, que somou 6 pontos em 45”69. Os 50 metros borboleta sub-17 masculino tiveram Guilherme Pacífico como campeão: o representante de Queimados fez 9 pontos em 33s57. O vice-campeão foi José Guilherme M. Silva, de Belford Roxo, que fez 7 pontos em 33s72. O terceiro lugar ficou com Kevin Santos de Andrade, de São João de Meriti, com 6 pontos vencidos em 36s19.

Nos 4x25 4 estilos sub-14 feminino, a equipe campeã foi Queimados, com 18 pontos em 1m16s28. A vice foi Mesquita, com 14 pontos em 1m19s15. O terceiro lugar ficou com Nova Iguaçu (12 pontos em 1m20s53). Nos 4x25 4 estilos sub-14 masculino, a campeã foi a equipe de Nova Iguaçu, que fez 18 pontos em 1m01s72. A vice foi Mesquita, com 14 pontos em 1m07s84; e o terceiro lugar ficou com Queimados, que fez 12 pontos em 1m16s00. Nos 50 metros 4 estilos sub-17 feminino, a campeã foi Mesquita, que fez 18 pontos em 2m58s22; a vice foi Queimados, que fez 14 pontos, em 3m11s34. A equipe de Nova Iguaçu não compareceu. Nos 50 metros 4 estilos sub-17 masculino, a campeã foi Nova Iguaçu (18 pontos em 2m23s13); Queimados (14 pontos em 2m24s94) foi vice; e o terceiro lugar ficou com Mesquita, que fez 12 pontos em 2m31s44.

Na colocação geral das equipes, no sub-14 feminino, a campeã foi Queimados, com 12 pontos, seguida por Mesquita, com 10 e Nova Iguaçu em terceiro, com 8. No sub-14 masculino, Nova Iguaçu foi campeã, com 12 pontos; Mesquita veio em segundo, com 10 pontos; e Queimados, em terceiro lugar, com 8.

No sub-17 feminino, Queimados foi campeã, com 12 pontos; Mesquita, vice, com 10; e São João de Meriti veio em terceiro, com 8. No sub-17 masculino, os campeões foram Queimados, com 12 pontos; Nova Iguaçu veio de vice, com 10; seguido por Mesquita, em terceiro com 8 pontos.

Nova Iguaçu também fez bonito na pontuação de melhores atletas: Giovana de Lima foi a melhor no sub-14 feminino; Arthur Damasceno, na versão masculina. No sub-17 feminino, a melhor atleta foi para Maria Eduarda Paschoal, representando Mesquita.