Jojo Todynho é a nova estrela da Embelleze.

A Embelleze, empresa referência em transformar vidas de mulheres através da beleza há mais de 50 anos, lançou uma campanha celebrando as diferenças nesta segunda-feira, oito de março, Dia da Mulher e aniversário de 52 anos da empresa. Com o título #Vempracá, a ideia é convocar todas as mulheres para acompanharem a Embelleze, uma empresa que abraça a beleza das diferenças, e também para se sentirem poderosas à sua maneira. Jojo Todynho foi escolhida para protagonizar e representar a mulher real e batalhadora.



A ideia da campanha é apresentar o conceito de várias mulheres em uma só, múltipla, que é verdadeira, forte e empoderada. Com ajuda da música escolhida - “Deixa Isso Pra Lá”, famosa na voz de Jair Rodrigues -, a empresa quer passar para as mulheres que não se importem com o que os outros dizem a respeito da beleza de cada uma delas. "A ideia é convocar todas as mulheres para se unirem à Embelleze, uma empresa que abraça a beleza das diferenças. E para que cada uma se sinta poderosa à sua maneira.", explica o vice-presidente do Sistema Embelleze, Jomar Beltrame.



A ideia por trás é representar uma mulher que tem várias versões dentro de si: verdadeira, forte, empoderada, que tem um coração de mãe e abriga a todos sem julgamentos, assim como a Embelleze. Além disso, ela tem a personalidade de muitas brasileiras: acolhedora, includente, que defende e não aceita injustiças. Com isso, “queremos trazer esse potencial para criar uma campanha com empatia e que faça o público se enxergar na protagonista”, comenta Jomar.



O consumidor terá acesso ao vídeo da campanha através das mídias digitais, redes sociais e terá o apoio de mídias offline. Além do filme protagonizado pela cantora, a Embelleze se juntou com algumas instituições de apoio à mulher para que, a cada pedido feito no e-commerce da marca, R$1,00 seja doado para a Think Olga ou Rapunzel Solidária. Além disso, todo o site está com até 70% de desconto até o final do mês de março.

Jojo Todynho é a nova estrela da Embelleze. Produtora Trio



Time de peso e seguro

A maquiagem que Jojo Todynho usou, foi feita pelo maquiador Max Weber e o stylist ficou por conta de Rapha Mendonça. A campanha foi gravada com ajuda da Produtora Trio e respeitando todas as medidas e protocolos de segurança, os envolvidos realizaram o teste de COVID-19 (PCR) e os resultados foram negativos.



Embelleze 50 anos

A Embelleze é uma empresa brasileira conhecida por transformar as vidas das mulheres através da beleza. Com 50 anos, tem em seu portfólio algumas das principais marcas de produtos para os cabelos do mercado brasileiro, tanto profissional, quanto varejo, com nomes conhecidos como o creme de tratamento Novex e a tinta de cabelo Maxton. Sua família de produtos conta com mais de 500 itens entre tratamentos, tintas de cabelo, shampoos e pós-shampoos, além de produtos de transformação. A Embelleze tem filiais nos EUA e Portugal e seus produtos estão presentes em mais de 50 países, entre eles, Inglaterra, Espanha, Holanda, Venezuela e Angola.