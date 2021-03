Manha com palhaçada - Nicolito e Cacareco - Nova Iguaçu - RJ Villelarte Produções

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 21:53

O FEMARTIN - Festival de Múltiplas Artes Infantil estreou sua primeira edição hoje (22), no canal do YouTube da Cia Conte Outra Vez - idealizadora do evento. O encontro reúne artistas e coletivos de toda a Baixada Fluminense até o dia 28 (dom) deste mês. Na ocasião, também participam de uma votação onde concorrem a júri popular como ''vídeo mais divertido'' no perfil do Instagram do festival. Os dois vídeos mais curtidos e votados, somados em ambas as plataformas (YouTube e Instagram), ganharão - além do prêmio em dinheiro - uma sessão fotográfica profissional para portfólio.

O projeto foi contemplado no edital de Fomento à Produção e Aquisição de Bens e Serviços da Prefeitura de Nova Iguaçu, via Lei Aldir Blanc, e apostando em uma linguagem divertida para envolver os pequenos em situação de isolamento com brincadeiras e interação, a iniciativa oferecerá programação on-line, acessível e gratuita. Levando ao público infantil múltiplas linguagens artísticas, como: teatro, contação de história, atrações circenses, palhaçaria, fantoches e etc. A curadora pedagógica do festival fica por conta da educadora Jaqueline Kelly.



A Cia Conte Outra Vez realiza diversas produções e eventos culturais desde 2018 e é coordenada pelas artistas Dayane Candido e Luana Moreira que, desde então desenvolvem produções voltadas para o público infantil. Dayane é cofundadora, atriz, palhaça e produtora da Cia realizando suas produções em praças, parques, ações sociais, festivais, teatros, bibliotecas e escolas. Moradora de Nova Iguaçu/RJ, coloca em prática a linguagem da palhaçaria, desenvolvida com a cia, e do teatro psicofísico, desenvolvido com o Centro de Pesquisa do Ator. Luana também mora em Nova Iguaçu/RJ, e atuante nas artes cênicas desde 2012 pelos palcos, escolas e ruas. Cofundadora e diretora da Cia, desde 2018, busca enriquecer seu trabalho com conteúdos lúdicos e didáticos que estimulem o desenvolvimento cognitivo da criança.

* Artistas e coletivos selecionados *

MANHÃ COM PALHAÇADA - NICOLITO E CACARECO (Nova Iguaçu/RJ)

FESTA NO CÉU - GRUPO CULTURAL COCHICHO NA COXIA (Mesquita/RJ)

TRUQUE DE COPOS - SOL SEM DÓ (Duque de Caxias/RJ)

ABAJUR MODERNO - THAILANE MARIOTTI (Nova Iguaçu/RJ)

MARIA NÃO QUER DORMIR - TEATRO MENTE MESTRA (São João de Meriti/RJ)

MAMA MIA - ESCOLA FÁBRICA DOS ATORES (Nova Iguaçu/RJ)

CONTANDO E RECONTANDO CONTOS - CIA VILLELARTE (Nova Iguaçu/RJ)



* Mais informações:

* Canal da Cia Conte Outra Vez: youtube.com/c/ConteOutravez

