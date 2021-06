"Inicio um novo e importante desafio na vida ao assumir a secretaria estadual de Transportes. Sei muito bem dos problemas que sempre enfrentamos neste Estado. Agradeço a confiança do governador Cláudio Castro," Declarou Juninho do Pneu. - Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 17:04

O novo secretário de Transportes do estado do Rio de Janeiro, Juninho do Pneu, tomou posse nesta quarta-feira (16), no Palácio Guanabara, ao lado do governador Cláudio Castro, para dar sequência ao trabalho numa das pastas mais importantes do Estado.

Tenho certeza de que você é a melhor pessoa para ocupar esta cadeira. Orgulho de ter você no meu quadro de secretários. Vai dar certo. Estamos todos aqui pra ver você brilhar numa pasta tão sensível. Tem muita gente torcendo pelo seu sucesso, que será também o sucesso da nossa população que merece um transporte de qualidade", disse Cláudio Castro.

Juninho do Pneu, o novo secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro ao lado do governador Cláudio Castro. Divulgação

O deputado federal Sóstenes Cavalcante também elogiou a opção do governador por Juninho do Pneu.

"Juninho tem perfil exato por sua sensibilidade de ser da Baixada e entender os desafios do transporte do nosso Estado. Nosso cidadão que tanto sofre com transporte merece conhecer um sistema de transporte que dê certo", disse Sóstenes.

O secretário Juninho do Pneu agradeceu as palavras e prometeu muito trabalho para fazer jus ao cargo que passa a ocupar a partir de hoje.



"Inicio um novo e importante desafio na vida ao assumir a secretaria estadual de Transportes. Um privilégio para mim, que vim da Baixada Fluminense e sei muito bem dos problemas que sempre enfrentamos neste Estado. Agradeço a confiança do governador Cláudio Castro, do deputado Sóstenes Cavalcante e daqui para frente vamos trabalhar sempre em parceria e em favor daqueles que mais precisam de um sistema de transporte eficiente".