Assinada a ordem de início para obras de contenção de encostas na Boa Esperança

Niterói - O prefeito Rodrigo Neves recebeu em seu gabinete na terça-feira um grupo de moradores da comunidade Boa Esperança, em Piratininga, para a assinatura da ordem de início das obras de contenção de encostas, dando continuidade à série de intervenções que a Prefeitura vem realizando naquela localidade. Em dezembro, foram iniciadas as obras de urbanização, com melhorias no acesso à comunidade.

Com investimento de R$25 milhões, o projeto de contenção contemplará três trechos da comunidade: dois deles onde ocorreu o rompimento do maciço, em 2018, e o terceiro próximo àquela área. Serão aplicadas as técnicas de cortina atirantada e solo grampeado. Rodrigo Neves enfatizou que a previsão é que as obras sejam concluídas em dezembro.

"Em abril, a Prefeitura realizou investimento para o desmonte do bloco rochoso e limpeza da área, após o rompimento do maciço. A medida evitou um desdobramento mais grave do problema. Em dezembro, tiveram início as intervenções para a urbanização da comunidade e, agora, começaremos a contenção”, explicou o prefeito.

Atualmente, sete trechos estão recebendo melhorias nos acessos, implantação de canaletas de drenagem, troca e concretagem dos pisos, regularização das escadas existentes, instalação de guarda-corpo, além de uma estabilização de talude, construção de uma área de convivência com brinquedos infantis e reforma da lixeira principal.