Obras em Piratininga começam nesta semana

As obras de desobstrução do canal da Lagoa de Piratininga, em Niterói, começam nesta semana. Na última sexta-feira, o prefeito Rodrigo Neves assinou a ordem de início do reparo, que será feito por uma empresa de São Paulo, vencedora do processo de licitação, especializada em perfuração e desmonte. A expectativa é que o trabalho seja concluído em três meses.

No início de 2019, um desmoronamento de rochas do túnel do Tibau interrompeu o fluxo hídrico entre a lagoa e o mar, que será restabelecido pelas obras. O túnel foi construído em 2008 pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). De acordo com a prefeitura, o desmoronamento foi analisado por técnicos da pasta e especialistas externos, que constataram que o acidente foi causado por falha de execução da obra.

Desde 2013, a gestão do sistema lagunar da Região Oceânica de Niterói é compartilhada entre o Município e o Governo do Estado, que contratou a elaboração de um relatório-base para avaliação da área e intervenção necessária, além de um termo de referência a fim de iniciar o processo de preços para a obra. O procedimento foi interrompido em outubro do ano passado, quando o Inea disse que realizaria a intervenção para desobstrução do túnel, porque a obra não era de competência do Município.

Mas o Inea não realizou a obra e depois de um entendimento entre o Município e o órgão, a gestão municipal, em fevereiro deste ano, repetiu a montagem do termo de referência e a cotação de preços para o lançamento de edital e decidiu investir R$ 1,089 milhão para realizar o reparo.