Hospital Alberto Torres recebe selo

Pelo terceiro ano consecutivo, o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, acaba de receber o selo Top Performer, concedido pela Epimed Solutions, empresa líder no mercado de soluções de gestão de informações clínicas, especializada no desenvolvimento de sistemas voltados para melhorar a qualidade e eficiência do atendimento hospitalar.

Um CTI recebe a certificação como Top Performer baseada na sua atuação do ano anterior e por apresentar baixa taxa de mortalidade e otimização dos recursos utilizados. O selo tem validade de um ano. O Alberto Torres está entre as unidades premiadas em um universo de 800 em todo o país que foram avaliadas.

A Epimed Solutions foi fundada em 2008 por médicos intensivistas com ampla experiência em estudos de risco e prognóstico. O sistema Epimed Monitor reúne a maior base de dados clínicos e epidemiológicos da América Latina e está presente em mais de 450 hospitais em todo o Brasil.

Médicos, enfermeiros, auxiliares e diretores do Hospital Estadual Alberto Torres receberam o prêmio na sala de multimeios da unidade, na última sexta-feira (21). Todos comemoraram o reconhecimento feito durante todo o ano de 2019.