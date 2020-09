Cascudo inspira prosa virtual hoje

Nascido no Rio Grande do Norte, o antropólogo Luís Câmara Cascudo se eternizou por suas pesquisas sobre o folclore do Brasil. Como vai contar hoje, às 15h, Emilson Garcia nas redes sociais da Biblioteca Parque de Niterói. De forma simplificada, o público poderá conhecer mais sobre os verbetes regionais que aparecem em algumas lendas. Em 1954, foi lançado o seu trabalho mais importante como folclorista, o Dicionário do Folclore Brasileiro, reconhecido no mundo inteiro. Morreu aos 87 anos, em 1986. Até hoje, a sua obra é preservada e divulgada através do Instituto Câmara Cascudo (Ludovicus), que mantém o acervo do autor na mesma casa em que ele residiu por cerca de 40 anos na cidade de Natal, como informa o portal da editora Global, que disponibiliza conteúdos exclusivos em seu blog como resenhas, vídeos, notícias e muito mais. Para assistir, basta acessar o facebook e instagram @bibliotecaniteroi.