Atriz Tuini Bittencourt cativa garotada com seus bonecos

Amanhã, às 11h, o projeto Conecta Biblioteca Infantil apresenta a contadora de histórias Tuini Bittencourt.

A artista vai apresentar "Histórias do Jardim do Mundo", série que tem como tema principal a relação entre a infância, a natureza e o encanto. Nesta edição tem "O caminhante e as sementes". Um caminhante se movia a passos largos pelo mundo, sempre com pressa de chegar. Sua tarefa era espalhar sementes por todos os lugares. Até que quando estava prestes a subir uma grande montanha, o caminhante percebe que, por correr tanto, havia perdido o seu precioso saco de sementes. E essa escalada, longa e lenta, guarda para ele um lindo presente. Para assistir na rede basta localizar no facebook ou instagram @bibliotecaniteroi.