Daniel Porto canta no projeto Arte na Rua - Novo Normal

Daniel Porto é a atração deste domingo do projeto Arte na Rua - Novo Normal. Cantor, compositor e instrumentista, ele se apresenta na véspera do feriado às 15h. Ao longo de mais de 14 anos de carreira, o músico navega por gêneros como samba rock, soul, MPB, maracatu, ciranda e reggae.

Como instrumentista, Daniel participou de trabalhos com bandas como Monte Zion, Via-jah, Bob Marley Cover (como cantor e guitarrista), mas acabou dedicando sua carreira solo ao reggae, seu estilo musical favorito. Recentemente, lançou seu disco autoral, além dos clipes das músicas "Inesperada", "Não é tão simples" e "Cicatriz da Mancada".

O artista pretende levar alegria com seu repertório que inclui releituras de clássicos do reggae e MPB, além de músicas autorais. Música terapia, música para ouvir, música para sentir. Com um estilo diferenciado, voz marcante e repertório só com os clássicos, Daniel promete um super show.

O projeto Arte na Rua - Novo Normal já acontece há sete anos, sempre passando por vários bairros de Niterói. Desde 2013 foram contempladas mais de 2 mil apresentações de música, teatro, dança, circo, em esquinas, praças, palcos e coretos da cidade.

Consagrando e dando continuidade ao legado do projeto, em 2020, o Arte na Rua Novo Normal ganha as televisões, celulares e computadores das casas do público e leva um conteúdo artístico de altíssima qualidade.

Sendo realizado desde julho, o Arte na Rua Novo Normal continua a todo vapor, quinzenalmente, e transmitido ao vivo diretamente do Solar do Jambeiro no facebook e no youtube da Cultura Niterói. Levando muita música boa e artistas que possuem uma relação com a cidade de Niterói direto para a casa do público, o projeto investe numa curadoria diversa que abranja os diversos estilos musicais, mas traz como ponto principal o trabalho autoral dos artistas. Para acessar: @culturaniteroi