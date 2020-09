Amanhã tem samba com Ana Costa

A Sala Nelson Pereira dos Santos promove, neste mês de setembro, uma série de "lives" gravadas em seu palco, mas sem público presencial. Amanhã, às 19h, a convidada é a cantora e compositora Ana Costa, afilhada musical de Martinho da Vila, e, desde a década de 1990, um dos nomes mais representativos da revitalização do samba no Rio de Janeiro. O público pode acessar o show nas redes Facebook e Instagram @salanelsonpereiradossantos.

Militante do Samba, Ana traz um repertório repleto de sucessos que encantam todas as gerações. Este ano, a artista vinha se preparando para lançar um novo trabalho, quando em março, por conta da pandemia, os planos mudaram. "Sempre Que Der", parceria com Gui Fleming, inicia uma série de composições gravadas em seu home estúdio com colaboração de músicos que também gravaram em suas casas.

Foi a partir da perspectiva de suspensão das atividades culturais que Ana Costa iniciou esse novo caminho, produzindo a todo vapor, com novas parcerias e as já conhecidas de seu público, tecendo arranjos, criando sonoridades em seu espaço criativo montado dentro de sua casa. Neste show, Ana Costa pretende apresentar ao público, os frutos desse novo momento em sua carreira.

Dona de uma trajetória de sucesso, indicada quatro vezes como melhor cantora de samba no Prêmio da Música Brasileira, Ana Costa foi eleita Revelação no 5º Prêmio Rival Petrobras de Música. Com 5 CDs e 1 DVD lançados, vem conduzindo a carreira consciente do próprio valor e das próprias possibilidades de êxito. Com Zélia Duncan, sua parceira musical de muitos anos, compôs 16 músicas que foram gravadas no álbum "Eu sou mulher, eu sou feliz", um projeto especial lançado pela Biscoito Fino, diversas cantoras da MPB interpretando músicas que falam da alma feminina, suas alegrias e dissabores, produzido por Bia Paes Leme. Como diria o finado Mestre Marçal, na sua curiosa forma de expressão, "Ana Costa vem provando o mingau pela beirada do prato".