Comércio informal é tema de estudo da UFF

Hoje, às 20h, será apresentado o primeiro relatório detalhado da pesquisa realizada pelo GT de Ambulantes do Projeto de Extensão UFF nas Ruas, do Departamento de Segurança Pública (DSP), e do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos (InEAC), que apresentará os dados consolidados sobre o ritmo da retomada da atividade econômica no comércio informal.

A pesquisa tem como objetivo fazer um levantamento do ritmo da economia informal do município a cada mês, traçando assim uma série histórica. Os dados extraídos a partir desta pesquisa poderão dar suporte para ações e projetos extensionistas, bem como traçar um perfil do comércio ambulante na cidade e seus impactos econômicos.

Nove em cada dez trabalhadores ambulantes de Niterói tiveram queda no faturamento em agosto (90%), o primeiro mês de reabertura das atividades desde o início da pandemia de covid-19.

A live poderá ser assistida por meio das redes sociais da Associação dos Ambulantes e do Projeto UFF nas Ruas.

