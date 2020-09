Moradores do Viradouro são recebidos na Prefeitura

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, se reuniu na tarde da última quinta-feira (10) com representantes da Federação das Associações de Moradores de Niterói (Famnit), da Comissão de Direitos Humanos da OAB, com uma comissão de moradores da comunidade Viradouro, no bairro de Santa Rosa, e secretários municipais. Na pauta, segurança pública, direitos humanos e as obras de infraestrutura nas comunidades do Viradouro e Morro da União, em Santa Rosa.

Na visão da Prefeitura, para as obras acontecerem, seria necessária uma ocupação da Polícia Militar, que desde o dia 19 de agosto está atuando na região. Desde então, os moradores passaram a denunciar abusos de autoridade dos policiais, alegando arrombamento de suas casas e pertences revirados. O conjunto de Favelas do Viradouro se uniu e fez diversos protestos pacíficos visando diálogo com a Prefeitura para pedir o fim da operação policial na região.

Cobrado pelos moradores durante a reunião, Rodrigo Neves afirmou que vai levar as demandas debatidas no encontro para comandante do 12º BPM, o coronel Sylvio Guerra. O prefeito lamentou as denúncias de abusos e reconheceu o pedido dos moradores, mas afirmou que a presença da Polícia Militar é necessária para a conclusão da obra.

Alessandro Conceição, morador do Morro da União, que integra o conjunto de Favelas do Viradouro, destaca como vem sendo o cotidiano dos moradores durante as operações e pede o fim da operação policial na região. "Minha proposta é que o senhor(prefeito) peça ao atual governador que acabe com essa ocupação policial, pois é uma violência, para além de todos os abusos relatados e das mortes que não são noticiadas de jovens negros, a gente acordar com fuzis, tanques, caveirões e ter as nossas vidas vigiadas.", afirmou.