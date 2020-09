Curso para expansão do olhar sobre a realidade

A Companhia Ensaio Aberto, fundada em 1992 por Luiz Fernando Lobo e Tuca Moraes, faz do palco uma arena de discussão da realidade. O curso "Pensamento Crítico - Cultura e Direitos Humanos" faz parta da plataforma digital da Companhia. As inscrições estão abertas de 21 a 27 de setembro. São 20 vagas. O resultado será 5 de outubro e o início das aulas dia 9 e término em 31 de outubro. Aberto a artistas, professores estudantes e leigos. Para se inscrever acessar o link https://bit.ly/cursopensamentocritico e responder o formulário de inscrição, com envio de currículo e carta de intenção.

Quadro de professores abordará ferramentas teóricas para a análise crítica da realidade brasileira nos campos cultural, social, jurídico, político e econômico, promovendo um debate sobre os impactos da atual crise mundial nos múltiplos aspectos dos direitos humanos, com destaque para os direitos culturais. A iniciativa é parte do projeto "Cultura, Direitos Humanos e Pensamento Crítico", iniciado no ano passado com 03 fóruns de debates, 02 cine-debates e 01 seminário realizados no Armazém da Utopia. O projeto também contempla o lançamento de 01 vídeo e de 02 livros sobre os temas debatidos nas atividades presenciais e no curso online. O curso é realizado pelo Instituto Ensaio Aberto em parceria com o Instituto Joaquín Herrera Flores que tem excelência em cursos internacionais sobre o tema. O projeto tem apoio do Ministério da Cidadania.