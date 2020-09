Socorro aos informais de Maricá vai até dezembro

A Câmara de Vereadores de Maricá aprovou a prorrogação do Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT), o pagamento da Renda Básica Cidadania e o Programa de Amparo ao Emprego. O Programa de Amparo ao Trabalhador beneficia mais de 19 mil trabalhadores informais, autônomos e liberais com R$1.045 durante a pandemia de covid-19. Alguns setores contemplados pelo PAT ainda não retomaram as atividades, como o de eventos, paralisado há seis meses, devido às medidas de distanciamento social

Em mais uma etapa de flexibilização das medidas de restrição contra o novo coronavírus, a prefeitura de Maricá autorizou o funcionamento de casas de festas e eventos. Os espaços precisam se adequar às normas de proteção, como sanitização dos ambientes e funcionamento com capacidade de uma pessoa para cada 10m² de área. Os eventos só podem acontecer das 11h às 23h com uma diferença de duas horas entre uma festa e outra para que seja realizada a sanitização do ambiente. Além disso, os estabelecimentos devem aferir temperatura dos convidados e funcionários na entrada, impedido que entrem em caso de febre. Pessoas do grupo de risco e pessoas com deficiência (PCD) não pode frequentar os locais.