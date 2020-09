Viagem dos sonhos em duas rodas

A Harley-Davidson do Brasil está em busca de um motociclista para fazer parte da equipe da H-DB em uma viagem dos sonhos, de Salvador (BA) até Brasília (DF), pilotando uma Ultra Limited, equipada com Reflex Defensive Rider Systems (RDRS). O sonho de percorrer algumas das mais empolgantes estradas brasileiras pilotando uma motocicleta da lendária marca norte-americana, com o vento batendo no rosto, desbravando paisagens inesquecíveis em contato com a natureza, como Chapada Diamantina e Chapada dos Veadeiros, colecionando amizades e experiências ao longo do caminho que vão resultar em histórias memoráveis, compõe o prêmio.

Serão 10 dias através de estradas da Bahia, Goiás e do Distrito Federal, descobrindo algumas das mais belas regiões brasileiras. O Rider Wanted 2021 tem como objetivo criar conteúdo para o fim de aproximar ainda mais a H-D de seus clientes e entusiastas

Para participar, os interessados precisam acessar o site https://freedom.harley-davidson.com/pt_BR-Rider-Wanted-Contest e efetuar o cadastro, durante o período de 15 de setembro a 15 de novembro. Após o registro dos dados, os participantes devem enviar um texto de no máximo 10 linhas, ou enviar o link de um vídeo próprio postado no YouTube, com até dois minutos de duração, que melhor responda à pergunta: "Por que eu deveria ser escolhido para ser o motociclista nesta viagem dos sonhos da Harley-Davidson?"