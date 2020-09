Hora de arrecadar brinquedos é agora

Com a aproximação do Dia das Crianças, os shoppings da Aliansce Sonae, em São Gonçalo, se uniram novamente em prol de uma boa causa: arrecadação de brinquedos em bom estado, que serão doados a crianças que vivem em comunidades no entorno dos empreendimentos. O público poderá doar os itens no Pátio Alcântara e no São Gonçalo Shopping em benefício de instituições filantrópicas da região.

No São Gonçalo Shopping, os brinquedos podem ser depositados, até o dia 2 de outubro, na caixa coletora da campanha, localizada no 2º piso, em frente à loja O Boticário. As doações serão encaminhadas para a instituição Creche Mães Trabalhadoras, em Ipiíba. Segundo Tatiana Antunes, coordenadora de marketing do Pátio Alcântara, além dos brinquedos, o empreendimento também vai recolher roupas infantis em bom estado, até 9 de outubro. Os itens doados irão beneficiar o Projeto Craque do Amanhã. "Buscamos sempre nos engajar em projetos solidários em prol da comunidade. Estamos em um momento em que precisamos, mais do que nunca, olhar para o próximo e compartilhar amor e acolhimento", pondera.

As doações podem ser deixadas na recepção (4º piso), durante o horário de atendimento, que é de segunda a sexta, das 9h às 18h.